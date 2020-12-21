Богослужения в Александро-Невской лавре не будут прерываться во время реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Церковные службы в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге не будут прерываться в период проведения на ее территории реставрационных работ. Об этом сообщил наместник обители епископ Кронштадтский Назарий на пресс-конференции ТАСС в понедельник.

В ноябре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры, где давно не проводились основательные ремонтные работы. Он отметил, что в 2021 году исполнится 800 лет со дня рождения Александра Невского. Планируется, что возведенная в честь святого благоверного князя лавра станет одним из основных центров празднования юбилея. Впоследствии сообщалось, что реализация проекта комплексной реставрации зданий лавры займет около 10 лет.

"Хотел бы отметить одну особенность: монастырь действующий и во время реставрации не будет закрываться. Это тоже добавляет своего рода сложностей, потому что, действительно, у нас проживает в лавре около 70 человек - одной братии 50 человек. И, конечно, службы не должны прерываться. Поэтому должен успокоить и всех граждан, что службы не будут прерываться, но работы серьезные нам предстоят", - сказал наместник на пресс-конференции, посвященной подготовке Александро-Невской лавры к празднованию юбилея Александра Невского и ходу реставрационных работ в архитектурном комплексе.

Средства на реставрацию

Епископ выразил надежду, что государство выделит средства на реставрацию объектов лавры. "Я очень надеюсь, что министерство культуры и государство все-таки обратит на это внимание, потому что это государственный объект, мы являемся пользователями, на нас лежит обязанность смотреть за его состоянием. А вот такие огромные капитальные работы мы не в состоянии провести, поэтому мы с благодарностью примем эту помощь от государства", - сказал он.

Вместе с тем владыка отметил, что церковь также планирует вкладывать средства в поддержание сохранности объектов монастыря. "Мы никак не надеемся на то, что наши какие-то внутренние потребности будут [покрываться] из [бюджета] государства. У нас очень много своих затрат - на то же самое ЖКХ и так далее. Мы будем с этой стороны поддерживать жизнь лавры изнутри - полностью сами", - пояснил он.

Один из самых главных вопросов, которые призвана решить реставрация - это проблема гидроизоляции объектов монастыря, отметил епископ Кронштадтский. Производившиеся на протяжении последних двух десятилетий ремонтные работы и работы по поддержанию зданий в надлежащем виде давали лишь краткосрочный эффект. "Все, что мы делаем, буквально через год начинает снова отваливаться. Это бесконечная трата народных денег, и если не сделать это основательно, то мы так и будем дальше каждый год ремонтировать", - сказал наместник.

Первые четыре фасада

Как рассказал на пресс-конференции директор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Александр Вавилин, предполагается отреставрировать 13 объектов культурного наследия, начиная от надвратной церкви и заканчивая тремя хлебными амбарами. "Окончание работ, полностью сдача проектно-сметной документации - 25 ноября 2021 года по контракту", - сказал он.

По его словам, в связи с предстоящим в следующем году празднованием 800-летия Александра Невского, оргкомитет юбилея поставил задачу в первую очередь разработать проект реставрации четырех фасадов зданий, рядом с которыми будет проходить процессия в день перенесения мощей святого князя 12 сентября. "Наша задача - до конца этого года сдать проект реставрации первых четырех зданий, в которые входят надвратная церковь, Духовской корпус, Просфорный корпус и Троицкий собор - это реставрация фасадов, для того, чтобы в следующем году министерство культуры разыграло конкурс на работы, и к моменту празднования в обязательном порядке реставрация фасадов была сделана", - пояснил Вавилин.

О лавре

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра - старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVIII-XIX вв. Он был основан по указу Петра I в 1713 году. В 1797 году обитель получает статус лавры. Наряду с Троице-Сергиевой лаврой Александро-Невская лавра сейчас представляет собой второй мужской монастырь с подобным статусом в России.

В XX веке лавра была закрыта, ее помещения переданы нецерковным организациям, а множество предметов искусства, ценных предметов интерьера и священных реликвий были изъяты. Возрождение обители началось лишь в конце XX века. Под руководством епископа Кронштадтского Назария (Лавриненко), ставшего наместником лавры в 1996 году, монастырь вновь стал действующим.