Глава Евпатории намерена поднимать в Госсовете РФ вопросы развития круглогодичного туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Евпатории - председатель городского совета Олеся Харитоненко, включенная в состав Госсовета, намерена выносить на обсуждение вопросы развития круглогодичных курортов в Крыму.

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Государственного совета РФ. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. В новый состав Госсовета включена также Олеся Харитоненко. Всего в Государственный совет во главе с Путиным вошли 104 человека.

"Если будет такая возможность, акценты сделаю на том, что Евпатория - всероссийская детская здравница. В этом направлении мы уже работаем давно, есть задачи, которые мы выполняем, в том числе и по строительству центра федерального уровня на территории города, реконструкции санаториев. Мы всегда говорим, что здравницы должны работать в межсезонье, не только в летний период. В этом направлении самим городам не справиться, только уровня помощи федерального", - сказала Харитоненко в понедельник ТАСС.

Она отметила, что является также членом совета при президенте РФ по местному самоуправлению. "Это правильно, что есть муниципальный уровень. Президент всегда говорит, что власть должна быть ближе к людям. А кто ближе, чем мы - муниципальные органы власти? Наверное, поэтому и вошел [в новый состав Госсовета] муниципальный уровень. Вопросы будем поднимать те, которые ставят наши избиратели, наши жители в регионах", - отметила Харитоненко.

В состав Госсовета включены также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций, главы регионов, полпреды президента в федеральных округах и представители администрации главы государства, а также руководители РСПП и ФНПР Александр Шохин и Михаил Шмаков. Помимо губернаторов, в Госсовет включены несколько глав муниципальных образований.

Закон о Госсовете был подписан президентом 8 декабря. Документ, подготовленный для реализации принятых поправок к Конституции РФ, определяет место Госсовета в системе органов публичной власти, его статус, порядок формирования и деятельности.