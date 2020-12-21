В Дагестане ввели запрет на участие людей в богослужениях

МАХАЧКАЛА, 21 декабря. /ТАСС/. Запрет на допуск прихожан на богослужения вводится в Дагестане с 22 декабря из-за ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, посмотреть богослужения можно будет в онлайн-формате, сообщается в понедельник на официальной странице территориального управления Роспотребнадзора по региону.

"Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в РД с 22 декабря 2020 г. до прекращения режима повышенной готовности на территории Дагестана необходимо не допускать проведение богослужений с присутствием людей. Для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети интернет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 22 декабря доступ на территорию культовых сооружений будет временно приостановлен для всех, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

В Дагестане наблюдается рост числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией и заболеваемости внебольничной пневмонией. По состоянию на 21 декабря в регионе зарегистрировано 21 тыс. 889 случаев заражения коронавирусом, в том числе 152 за последние сутки. С начала пандемии в регионе умерли 1 067 человек, 18 тыс. 820 человек выздоровели.