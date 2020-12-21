{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пензенской области муниципалитеты получили 34 школьных автобуса

На приобретение транспорта из федерального бюджета регион получил почти 72 млн рублей

ПЕНЗА, 21 декабря. /ТАСС/. Церемония передачи ключей от 34 школьных автобусов, приобретенных на средства федерального бюджета, для муниципалитетов Пензенской области прошла в понедельник в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

"За счет средств федерального бюджета поставлено 34 школьных автобуса. <...> Губернатор [Иван Белозерцев] вручил водителям ключи от автобусов, которые будут работать в 21 районе области, а также обслуживать государственные специальные коррекционные школы Пензы и Кузнецка", - отмечается в сообщении.

По словам Белозерцева, на приобретение транспорта из федерального бюджета регион получил почти 72 млн рублей. Кроме того, на средства бюджета региона в 2020 году были закуплены 15 школьных автобусов и один экскурсионный.

"Вопросы безопасности детей, обеспечение их комфорта при доставке в школу, сохранение их жизни и здоровья - одни из приоритетных. Прошу водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", - цитирует пресс-служба Белозерцева.

Ежегодно в рамках проекта "Школьный автобус" на маршруты выходят 327 единиц транспорта, которые доставляют в учебные заведения более 7 500 детей. В 2021 году из регионального бюджета будет выделено более 38 млн рублей, которые направят на покупку еще 15 школьных автобусов.

Теги
РоссияПензенская область
Более 400 млн рублей направят на погашение задолженности по соцвыплатам в Ингушетии
Получение регионом финансовой поддержки стало возможным в результате проведенной на федеральном уровне руководством республики работы
Читать полностью