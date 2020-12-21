В Пензенской области муниципалитеты получили 34 школьных автобуса

ПЕНЗА, 21 декабря. /ТАСС/. Церемония передачи ключей от 34 школьных автобусов, приобретенных на средства федерального бюджета, для муниципалитетов Пензенской области прошла в понедельник в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

"За счет средств федерального бюджета поставлено 34 школьных автобуса. <...> Губернатор [Иван Белозерцев] вручил водителям ключи от автобусов, которые будут работать в 21 районе области, а также обслуживать государственные специальные коррекционные школы Пензы и Кузнецка", - отмечается в сообщении.

По словам Белозерцева, на приобретение транспорта из федерального бюджета регион получил почти 72 млн рублей. Кроме того, на средства бюджета региона в 2020 году были закуплены 15 школьных автобусов и один экскурсионный.

"Вопросы безопасности детей, обеспечение их комфорта при доставке в школу, сохранение их жизни и здоровья - одни из приоритетных. Прошу водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", - цитирует пресс-служба Белозерцева.

Ежегодно в рамках проекта "Школьный автобус" на маршруты выходят 327 единиц транспорта, которые доставляют в учебные заведения более 7 500 детей. В 2021 году из регионального бюджета будет выделено более 38 млн рублей, которые направят на покупку еще 15 школьных автобусов.