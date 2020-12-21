Новак поздравил энергетиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Задачи в сфере расширения инфраструктуры и распределенной генерации, модернизации и цифровизации, распространения ВИЭ, внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым комплексом стоят перед электроэнергетической отраслью. Об этом написал заместитель председателя правительства, председатель совета директоров компании "Россети" Александр Новак в поздравлении с Днем энергетика (отмечается 22 декабря) и 100-летием со дня принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО).

"Электроэнергетика годами создает надежную базу для развития российской экономики. Перед отраслью стоят важные задачи в сфере расширения инфраструктуры и распределенной генерации, модернизации и цифровизации, распространения ВИЭ, внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым комплексом", - говорится в поздравлении вице-премьера, слова которого приводят "Россети".

Ровно век назад план ГОЭЛРО стал ключевым стратегическим документом для развития экономики и промышленности России, где ключевое значение отводилось электрификации. В течение 10-15 лет документ предусматривал строительство 30 районных электрических станций и сооружение сети высоковольтных линий электропередачи. В результате ускоренной реализации плана уже к концу 1935 года отечественная энергетика вышла на уровень мировых стандартов и заняла третье место в мире, напомнил Новак.

"На сегодняшний день электроэнергетический комплекс России - один из крупнейших и наиболее современных в мире. В последние годы значительное внимание уделяется обновлению основных фондов и увеличению эффективности работы генерирующего оборудования, повышению надежности работы энергосистемы, развитию альтернативных источников энергии", - отметил он.

Вице-премьер также подчеркнул, что энтузиазм и профессионализм работников отрасли, опыт ветеранов позволят реализовать задачи любой сложности. "История электроэнергетической отрасли создается вами и в этом незаменим вклад каждого из вас. Желаю всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, энергии и благополучия!" - заключил Новак.