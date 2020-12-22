Эксперт оценил спрос на образование в вузах на фоне пандемии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не приведет к отказу от очного обучения в вузах в пользу дистанционного - спрос на получение образования в университетах останется на прежнем уровне, при этом трендом станет смешанное обучение, сообщили ТАСС в пресс-службе образовательной платформы Coursera со ссылкой на вице-президента по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Энтони Таттерсолла.

"Изменится подход к образованию: все более актуальными станут смешанное обучение и практико-ориентированный подход, но спрос на получение образования в университетах останется прежним", - считает Таттерсолл.

Пандемия, отметил он, ускорила цифровизацию учебных заведений. Коронавирус продолжает вызывать частичное закрытие университетских кампусов, поэтому как студентам, так и преподавателям необходимо будет приспосабливаться к периодам обучения и преподавания в кампусе и за его пределами, в связи с этим появится спрос на смешанное обучение, добавил Таттерсолл. Кроме того, востребованным станет практико-ориентированное образование и непрерывное обучение на работе.

Он также добавил, что, согласно глобальному индексу компетенций (Global Skills Index, GSI) Coursera, который дает подробный обзор состояния навыков во всем мире, самые популярные умения в России связаны с программированием, работой с данными, алгоритмами, диджитал-маркетингом, продакт-менеджментом.