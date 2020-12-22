Российские военные отремонтировали школу в одном из поселков в Алеппо

АБУ-ХАЙЯ, /Сирия/, 22 декабря. /ТАСС/. Занятия возобновились в здании школы в поселке Абу-Хайя в провинции Алеппо, где будут учиться около 100 детей из четырех близлежащих населенных пунктов. Во время войны линия фронта приближалась к поселку на расстояние нескольких километров, и до недавнего времени школа использовалась сирийской армией в качестве казармы, сообщил журналистам заместитель командующего группировкой вооруженных сил РФ в Сирии Андрей Палий.

"Еще неделю назад в этой школе находилась казарма для военнослужащих сирийской армии. По решению командования, военнослужащие были переселены. Силами военнослужащих российской армии школа подготовлена для проведения занятий", - сказал Палий.

Он пояснил, что здание несколько лет служило казармой, и перед началом занятий российские военнослужащие провели в нем ремонт по просьбе местной администрации. Они обновили фасад и покрасили стены школы.

Палий также добавил, что Вооруженные силы РФ, Юнармия и российские общественные организации собрали подарки для детей, многие из которых воспитываются в небогатых семьях. Школьники получили рюкзаки с принадлежностями для учебы, спортивную форму, теплые куртки и одеяла.

Дети, которым предстоит учиться в обновленной школе, рассказывают, что по мере возможностей занимались дома. Многие из них не ходили в школу никогда и пойдут в первый класс с опозданием на несколько лет. В их числе и 11-летний Эсгар Мустафа, младший среди пятерых детей в своей семье. Он рассказал журналистам, что в новой школе преподают курдский и арабский языки, а также историю Сирии и математику. "Дома со мной занималась мама, мы учили с ней курдский язык. Мне очень нравится этот язык, когда закончу школу, сам хочу стать учителем курдского языка", - признался школьник журналистам.