Путин распространил статус ветерана войны на жителей осажденного Севастополя

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, горожане, награжденные знаком "Жителю осажденного Севастополя", получат федеральные меры социальной поддержки. К таким мерам относятся ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Как пояснила ранее на заседании комитета СФ по социальной политике сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, еще в период нахождения города в составе Украины жителям осажденного Севастополя в соответствии с украинским законодательством был присвоен статус ветеранов Великой Отечественной войны, а также предоставлены соответствующие льготы и гарантии. По ее словам, после возвращения Севастополя в состав России принятие данного закона восстанавливает историческую справедливость, а также является признанием подвига жителей города в период героической обороны Севастополя.

Как уточняется в пояснительной записке, статус ветеранов Великой Отечественной войны в связи с принятием документа смогут получить 1 217 человек. На реализацию новых норм потребуются дополнительные расходы федерального бюджета: в 2020 году на эти цели необходимо будет выделить порядка 84,6 млн рублей, в 2021 году - около 216,5 млн рублей, в 2022 году - 223,2 млн рублей, а в 2023 году - 230,9 млн рублей.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года.