Госдума приняла закон о вызове экстренных служб по всей России по единому номеру 112

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении правительственный законопроект об обеспечении вызова любых экстренных служб в РФ по единому номеру 112.

Сейчас такая система работает в 56 регионах, сообщал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь она будет распространена на всю территорию страны.

"Предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 субъекта РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ подразумевает создание в регионах операторов системы-112 и диспетчерских служб (структурных подразделений экстренных служб, обеспечивающих прием вызова по единому номеру от оператора системы-112).

Как сообщил ранее глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, интеграция экстренных служб в единую систему оперативного реагирования позволит скоординировать их работу, организовать оказание медицинской помощи гражданам, тушение пожаров и ликвидацию иных чрезвычайных ситуаций оперативнее, чем это происходит сегодня. Депутат подчеркнул, что звонок на номер 112 будет бесплатным, причем соединение с оператором состоится и при отсутствии денег на счете, и в случае, если sim-карта отсутствует.

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2022 года.