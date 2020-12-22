В России среди водителей-иностранцев чаще всего совершают ДТП граждане Узбекистана

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Граждане Узбекистана из числа иностранцев чаще всего совершают ДТП на территории России. Об этом говорится в статистических данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Согласно статистике, за девять месяцев этого года в России по вине граждан Узбекистана произошло 797 ДТП, в которых погибли 58 человек, чуть более 700 аварий с 30 погибшими произошло по вине граждан Киргизии, 76 человек погибли в 599 ДТП, произошедших по вине выходцев из Таджикистана.

Всего, по данным МВД, за девять месяцев этого года по вине иностранных граждан в РФ произошло около 3,5 тыс. аварий. "Зафиксировано снижение количества ДТП и числа погибших из-за нарушения ПДД водителями из числа граждан иностранных государств. В 3 478 таких ДТП погибли 328 и ранены 4 688 человек. Вопреки тенденции предыдущих лет снизились три основных показателя аварийности из-за нарушения ПДД водителями, являющимися гражданами стран СНГ", - отмечается в материалах.

Стаж вождения виновников ДТП

Наибольшее количество ДТП в России совершают люди со стажем вождения более 15 лет. "Самые высокие показатели аварийности отмечены в группе водителей со стажем управления транспортным средством свыше 15 лет. Количество ДТП, совершенных этой группой водителей, составляет 44 675, число погибших [в таких ДТП] - 5 261, раненых - 58 450", - сообщает МВД.

Также там отмечено, что в этом году, как и в прошлые годы наибольшее количество ДТП совершено водителями возрастной группы от 30 до 40 лет, в этих происшествиях также отмечено наибольшее число погибших и раненых.

Всего, по данным МВД, за девять месяцев этого года произошло около 106 тыс. ДТП, в которых погибло более 11 тыс. человек и более 134 тыс. получили ранения.

ДТП по вине таксистов

Количество погибших в ДТП по вине водителей такси за девять месяцев этого года существенно возросло.

"Необходимо отметить, что показатели аварийности в области пассажирских перевозок формировались в условиях ограничительных мер, обусловленных борьбой с распространением COVID-19. По информации Минтранса России, в период самых строгих ограничений пассажирооборот фактически упал на 70%. Несмотря на это, отмечен существенный рост числа погибших в ДТП из-за нарушения ПДД водителями легкового такси", - говорится в документе МВД.

Всего за этот период, по данным МВД, совершено 1 622 таких ДТП, в которых погибли 78 человек, что на 44% выше, чем за аналогичный период прошлого года. "Возможно, причиной этого стал тот факт, что значительная доля от общего объема пассажирских перевозок в период ограничительных мер сместилась в сторону легкового такси", - отмечается в материалах.

ДТП с пьяными водителями

Количество ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, за девять месяцев этого года снизилось почти на 10%.

"Количество происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения, снизилось на 9,7%, число погибших в них - на 17,5%, раненых - на 11,3%. Всего зарегистрированы 10 225 таких ДТП, в которых погибли 2 569 и ранены 13 659 человек. В среднем по стране в состоянии опьянения находился каждый девятый из совершивших ДТП водителей", - говорится в документе.

Также там отмечено, что в ряде регионов доля водителей, совершивших ДТП в состоянии опьянения, выше в два раза и более по отношению к общему показателю по стране. "Самые высокие показатели зафиксированы в Забайкальском крае, Республике Алтай, Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Сахалинской области, Республике Бурятия. Таким образом, в указанных регионах каждый четвертый или почти каждый четвертый водитель, виновный в совершении ДТП, находился в состоянии опьянения", - отмечено в документе.

В статистических данных говорится, что суммарно водителями в состоянии опьянения либо с его признаками совершено практически каждое седьмое происшествие, на них приходится более четверти всех смертельных случаев.

ДТП, в которых пострадали пешеходы

Количество аварий с участием пешеходов в России за девять месяцев этого года сократилось на 15% и составило 26,6 тыс.

"Всего произошло 26 560 (меньше на 15,3%) наездов на пешеходов, в которых погибли 2 796 человек (меньше на 7%) и получили ранения 24 760 (меньше на 16,2%) человек (именно пешеходов - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, две трети таких аварий происходит по вине водителей, а большая часть таких аварий (около 70%) происходит на нерегулируемых пешеходных переходах.

Самые "аварийные" дни

Самыми "аварийными" днями недели на дорогах страны в этом году стали пятницы и субботы.

"Одной из особенностей распределения показателей аварийности по дням недели являлось то, что наибольшее количество ДТП зарегистрировано в пятницу и субботу, а наибольшее число погибших - в выходные дни: в субботу и воскресенье", - говорится в статистике МВД.

Также там отмечено, что за девять месяцев года наиболее аварийно-опасным временем суток был период с 17:00 до 20:00. На это время приходится практически каждое пятое ДТП и каждый шестой погибший. Вместе с тем, также там говорится, что тяжесть последствий ДТП в темное время суток почти в два раза выше аналогичного показателя в светлое время суток.

Аварии с электросамокатами

Количество аварий с участием электросамокатов, сигвеев и моноколес увеличилось на 166% за девять месяцев этого года.

"Достаточно заметными становятся происшествия с участием персональных электрических средств передвижения малой мощности. В рассматриваемом периоде отмечен рост количества таких ДТП. Всего произошло 266 (плюс 166%) ДТП", - говорится в документе МВД.

В произошедших авариях погибли четыре и ранены 279 человек.