В России выявили 28 776 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 776, до 2 906 503. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее штаб сообщил о 29 350 заразившихся за сутки, что стало максимумом с начала пандемии. Показатель заболеваемости в стране за последние семь дней поднялся до 19,3 случая в сутки на каждые 100 тыс. жителей.

В частности, в Москве выявили 7 237 случая за сутки, в Санкт-Петербурге - 3 760, в Подмосковье - 1 498, в Нижегородской области - 503, в Свердловской - 400, в Псковской - 398, следует из данных штаба. Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, возросло до 535 071.

В России вылечились после коронавируса 24 158 человек за сутки. Всего уже выздоровели 2 319 520 человек, сообщили в оперштабе. Доля вылечившихся осталась на уровне 79,8% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 899 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 212 - в Московской области, 517 - в Хабаровском крае, 460 - в Нижегородской области, 445 в - Карелии.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 561 против 493 днем ранее. Всего от инфекции умерли 51 912 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,79%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 82 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 23 - в Ростовской области, 22 - в Московской области, 21 - в Красноярском крае, 19 - в Пермском крае.

Ситуация в Москве

Новые 7 237 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 750 934 инфицированных, сообщили в оперштабе.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7 797 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1%.

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 5003 пациента, зарегистрирован 71 летальный исход.

За все время выздоровели 577 544 человека, 10 540 умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 162 850 пациентов.