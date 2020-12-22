Мишустин поручил обеспечить оснащение отечественной микроэлектроникой оборудование для МЧС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил заместителю председателя правительства Юрию Борисову обратить особое внимание на оснащение отечественной микроэлектроникой оборудования, используемого российскими специальными и экстренными службами, в том числе МЧС.

Глава правительства посетил во вторник Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ, где ему показали технику и оборудование, которые используют российские спасатели. Представители МЧС подчеркнули при этом, что и транспорт, и оборудование, и одежда для спасателей преимущественно производятся в России.

"Очень важно, чтобы чипы - это требование и МЧС, и служб, которые потребляют соответствующие элементы электроники - были, конечно, сформулированы и локализованы в России. Мы этим занимаемся, и это должно быть гарантировано. Вот вам поручение", - сказал Мишустин, обращаясь к вице-премьеру.

Борисов заверил, что работа в этом направлении ведется полным ходом, поскольку потребность в такой технике, в частности, в портативных рациях для спецслужб исчисляется сотнями тысяч штук. Ранее, как отметил вице-премьер, эта техника был в основном зарубежного производства.

Новогодние праздники

Михаил Мишустин попросил МЧС с особым вниманием следить за тем, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций в период новогодних праздников.

"Впереди новогодние каникулы, но ваша напряженная работа продолжается и в праздники. Прошу вас с особым вниманием следить за ситуацией в этот период, конечно, в первую очередь на социальных и медицинских объектах", - сказал он на совещании в МЧС во вторник.

Мишустин заверил, что кабмин продолжит оказывать ведомству всю необходимую поддержку, и выразил уверенность, что команда министерства и впредь будет работать эффективно и слаженно.

Премьер поздравил участников совещания с приближающимся Днем спасателя, пожелав успехов "в нелегком труде на благо людей". Он также поздравил сотрудников МЧС с наступающим Новым годом и Рождеством.

Высокотехнологичная помощь

Сотрудники МЧС России способны оказывать высокотехнологичную помощь в кратчайшие сроки в любой точке страны, заявил премьер-министр.

"Только за этот год были спасены более 100 тысяч человек. Эвакуированы из мест повышенной опасности около 150 тысяч. Но самое важное, что МЧС стремится работать прежде всего на предотвращение опасных инцидентов, ведет очень большую информационно-разъяснительную работу, обеспечивая заблаговременное оповещение людей", - сказал он во вторник, подводя итоги деятельности МЧС России в 2020 году.

Мишустин отметил, что все это позволило существенно снизить масштабы ЧС и ущерб от них.

По словам премьера, МЧС сегодня является мощной государственной структурой, на которую возложена важнейшая для страны задача - защита людей и территорий от чрезвычайных ситуаций. "Это и тушение пожаров, и борьба с природными, техногенным катастрофами, ну и конечно, круглосуточная помощь каждому человеку, который оказался в беде. Вы работаете практически во всех уголках нашей страны, даже самых удаленных, и в случае необходимости способны в самые кратчайшие сроки прибыть в любую точку страны и оказать высокотехнологичную помощь всем, кто терпит бедствие или нуждается в этой помощи", - сказал Мишустин.

Он добавил, что для этого у МЧС есть самая современная техника, опытные спасатели, "а главное - верность профессиональному долгу, самоотверженность и мужество".

Цифровые технологии

Необходимо шире применять на практике цифровые технологии в работе МЧС, заявил Михаил Мишустин. Он указал, что в работе спасательных служб "с каждым годом все большее значение приобретает цифровизация".

"Важно шире применять на практике передовые разработки ведущих научных организаций, в том числе беспилотные авиационные системы, наземные и подводные робототехнические комплексы, - сказал премьер. - Новые методы работы, основанные на цифровых решениях, позволяют точно прогнозировать и своевременно предотвращать возможные природные и техногенные катаклизмы, сводить к минимуму их последствия". "За этой работой - спасенные жизни тысяч людей, ради которых вы работаете круглосуточно, без выходных и с полной самоотдачей", - заявил глава кабмина.

Мишустин напомнил о крупнейших ЧС, произошедших в стране в текущем году, подчеркнув при этом, что "дополнительная нагрузка также легла на все подразделения МЧС в связи с распространением коронавируса". Он особо отметил "большую работу, которую МЧС ведет для предотвращения этой опасной инфекции, используя для этого весь арсенал современной техники и технологий, в том числе цифровых".

"Вам удалось быстро перестроиться для работы в новых обстоятельствах и эффективно справиться со всеми возложенными на вас задачами", - добавил глава кабмина.

По его словам, ведомству "важно продолжать совершенствовать свою работу, заниматься развитием систем комплексной безопасности, защитой от рисков от ЧС, уделять особое внимание процессам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций".

Единая база ресурсов

Михаил Мишустин поручил МЧС России создать единую базу данных ресурсов - как ведомственных, так и региональных - для их оперативного привлечения в случае чрезвычайных ситуаций.

Во время своего визита в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС во вторник Мишустин поинтересовался, "существует ли единая база данных по всем объектам и ресурсам для того, чтобы в случае наступления ЧС понимать наличие соответствующих ресурсов".

Премьеру сообщили, что целый ряд министерств и ведомств, в частности Минэнерго и Минстрой подключились к этой базе, но необходима поддержка правительства, чтобы другие органы оперативнее направляли туда информацию. Сотрудники МЧС пояснили, что им нужен доступ не к информационным бюллетеням таких ведомств, а возможность подключиться к информационным ресурсам. "Наша программа искусственного интеллекта будет сама забирать ту информацию, которая нам необходима", - пояснили участники совещания.

Глава правительства пообещал МЧС оказать содействие в том, чтобы все федеральные министерства и ведомства направили такую информацию в создаваемое спасателями "озеро данных".

Мишустин вспомнил недавнюю ЧС на Дальнем Востоке, и отметил, что тогда информация по наличию генераторов большой мощности сформировалась "недостаточно быстро". "А мне кажется, что оперативная передача информации о наличии дизель-генераторов - это несложная задача, ее решить просто, Минэнерго, я уверен, абсолютно это поддержит. Конечно, алгоритмы действий, связанные со всеми федеральными и региональными органами власти, должны быть сконцентрированы в МЧС. Все, что необходимо, мы поддержим, я буду ждать предложений", - сказал глава кабмина.

Премьер предложил также использовать возможности искусственного интеллекта для "всеобщей инвентаризации" арсеналов и ресурсов, необходимых при ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Инвентаризация такого свойства, в том числе с использованием "озера данных", должна предполагать учет всех соответствующих средств и ресурсов, которые есть как у федеральных, так и у региональных и местных структур", - подчеркнул Мишустин. Он согласился с тем, что все органы власти должны поставлять данные в эту систему. "Они должны быть поставщиками, но за вами (МЧС) алгоритм решения этих вопросов", - отметил премьер.

"Профиль рисков" возникновения ЧС

Михаил Мишустин попросил подготовить доклад по созданию "профиля рисков" возникновения чрезвычайных ситуаций для координации работы всех ведомств. Вопрос обсуждался на мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности МЧС в 2020 году.

"Те самые требования, которые вы сделаете, надо просто закрепить будет в соответствующих решениях правительства. Поэтому я буду просить доклада (по созданию "профиля рисков" - прим. ТАСС), по итогам которого мы сделаем работу с Юрием Ивановичем Борисовым, с Юрием Петровичем (Трутневым) и с Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Все соответствующие поручения", - сказал Мишустин.

Со своей стороны вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что "профили рисков" должны учитывать не только повторяемость природных явлений, но и состояние сетей, линий электропередачи, наличие резервных линий и другие моменты. Он подчеркнул, что очень важно эту работу довести до плана, которым бы пользовались другие федеральные органы исполнительной власти.

"Вот если мы видим, что риски наводнения, значит, надо осуществлять противопаводковые мероприятия по линии министерства природных ресурсов. Если мы говорим о тех же пожарах, тут мы уже несколько лет добиваемся, говорим о том, что у нас горит в основном Дальний Восток, а средства почему-то в основном уходят на Кавказ. Вот со всем этим разобраться", - сказал Трутнев.

Мишустин согласился с этим предложением, отметив, что коллеги из МЧС демонстрируют продуманные подходы, связанные с построением "профиля рисков".