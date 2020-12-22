Новая лаборатория ПЦР-диагностики начала работать в Волгодонске

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 22 декабря. /ТАСС/. ПЦР-лабораторию для проведения тестов на коронавирус, ставшую первым с начала пандемии подобным учреждением, созданным в Ростовской области "с нуля", открыли в городе Волгодонске. Лаборатория способна проводить 280 тестов на коронавирус в сутки, сообщила журналистам заведующая отделением молекулярно-биологических исследований Мария Булатова.

Лаборатория создана на территории городской поликлиники. Ранее для исследования на наличие коронавируса биоматериал отправляли в Ростов-на-Дону и Москву, что значительно увеличивало время получения результатов и стоимость тестирования.

"На данный момент у нас планируется 280 тестов в сутки, намерены наращивать объемы тестирования. Оборудование приобретено самое современное на сегодняшний день, которое необходимо для быстрой диагностики. От момента получения биоматериала до выдаче результата должно проходить не более 48 часов. Все регистрационные удостоверения, документы разрешающие получены накануне", - сказала Булатова.

На строительство и оборудование лаборатории было направлено 20 млн рублей, большую часть из которых выделила Ростовская АЭС. Закуплено два комплекта оборудования, а также необходимые расходные материалы, защитные костюмы и маски для персонала, дезинфицирующие средства. "В это сложное время, когда мы видим статистику, как у нас болеют люди, эта статистика нас огорчает. На мой взгляд, нет ничего важнее, чем созжание этой лаборатории", - отметил директор АЭС Андрей Сальников.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 48 168, число выздоровевших выросло до 38 809, умерли 1 859 человек. Коэффициент распространения коронавируса составляет 1,02. Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 22 госпиталях, в которых развернута 3 451 койка. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.