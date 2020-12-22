Эксперт: вузы в РФ нуждаются в господдержке для снижения стоимости за обучение

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские вузы нуждаются в поддержке со стороны государства для снижения стоимости обучения для студентов, считает заведующий проектно-учебной лабораторией "Развитие университетов" НИУ ВШЭ Олег Лешуков.

"У самих вузов остается слишком мало возможностей для снижения оплаты - это можно будет сделать только за счет снижения качества образования. В подобных условиях, актуальными могут стать меры поддержки со стороны государства, позволяющие с одной стороны, обеспечить доступ студентов к образованию, с другой стороны, поддерживать ресурсную базу вузов, необходимую для сохранения качества образования", - отметил Лешуков, слова которого привели ТАСС в пресс-службе вуза.

По его мнению, сложившаяся ситуация является беспрецедентной и сложной для принятия управленческих решений. С одной стороны, эпидемиологический кризис и последовавшие за ним экономические трудности привели к финансовым сложностям у студентов и их семей. С другой стороны, расходы вузов и затраты времени преподавателей при переходе на онлайн не только не снизились, но во многих случаях возросли, отметил Лешуков, ссылаясь на данные аналитического доклада "Уроки стресс-теста". Вузы в условиях пандемии и после нее".

"Конечно, в системе высшего образования остаются вузы, где дистанционное обучение по факту заменяется заочным, это подтверждается мнением широкого экспертного сообщества. По мнению ассоциации "Глобальные университеты", если какой-то вуз систематически не обеспечивает сохранение интерактивного режима занятий, это должно являться не только предметом требований студентов, но и задачей для Рособрнадзора. Но требования должны носить доказательный характер и предъявляться к конкретной образовательной программе", - добавил он.

Ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос снижения оплаты за обучение для студентов вузов, где образовательный процесс преимущественно ведется онлайн.