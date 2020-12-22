Госдума приняла во II чтении законопроект о праве требовать удаления персональных данных

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект депутата Антона Горелкина, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления. Третье чтение запланировано на 23 декабря.

Согласно инициативе, согласие субъекта персональных данных является "исключительным правовым основанием" для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оно может быть предоставлено оператору непосредственно либо с использованием информационной системы Роскомнадзора. При этом не допускается получение оператором согласия "по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных", уточняется в документе.

Законопроект наделяет субъекта персональных данных правом запрещать неограниченному кругу лиц обрабатывать общедоступную информацию о нем, а также устанавливать условия такой обработки. Кроме этого, закрепляется обязанность оператора информировать указанных лиц об имеющихся условиях и запретах.

Как ранее пояснял автор инициативы, если законопроект будет принят, каждый сайт будет обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и передавать третьим лицам. Невыполнение указанного требования повлечет штраф за нарушение обработки персональных данных, предупреждал Горелкин.

По его словам, смысл законопроекта состоит в том, чтобы каждый человек сам решал, какую информацию о себе он готов предоставить интернет-ресурсам и на каких условиях, а также удалить ее по своему желанию. Принятие документа упростит борьбу с сайтами, которые публикуют чужие персональные данные, убежден парламентарий.