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Пандемия COVID-19

В Минобрнауки заявили, что в России свыше 60% студентов учатся дистанционно

В ведомстве напомнили, что решение о переходе на дистанционный формат обучения должно приниматься конкретным вузом в регионе с учетом позиции местных властей и Роспотребнадзора

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 60% студентов российских вузов обучаются дистанционно в связи с коронавирусом, заявил во вторник замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на организованном комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре круглом столе, который посвящен мерам поддержки студентов вузов.

"На сегодняшний день в полностью дистантном режиме обучается 61% контингента студентов", - сообщил он.

Он напомнил, что решение о переходе на дистанционный формат обучения должно приниматься конкретным вузом в регионе с учетом позиции местных властей и Роспотребнадзора.

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РоссияПандемия COVID-19
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