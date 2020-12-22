В Минобрнауки сообщили, что обсуждают рекомендации по снижению стоимости обучения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ обсуждает рекомендации для вузов по созданию условий для снижения стоимости обучения, заявил во вторник замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на организованном комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре круглом столе, который посвящен мерам поддержки студентов вузов.

"Мы сейчас вместе с сообществом ректоров, вместе с ассоциацией ректоров пытаемся найти вот эту компромиссную форму, я пока не скажу каких-то решений, скажу, что мы обсуждаем, какие рекомендации дать вузам", - сообщил Афанасьев.

Ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос снижения оплаты за обучение для студентов вузов, где образовательный процесс преимущественно ведется онлайн.