Мурашко: регионы получили все средства на лечение амбулаторных пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Регионы получили все средства на лечение амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Готовясь к этому периоду [праздничных дней], в том числе по амбулаторной части, все средства, которые выделены для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, доведены до регионов. В ручном режиме вчера, в том числе обзванивали губернаторов, все соглашения подписаны, средства доведены", - сказал Мурашко.

По его словам, 80% пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся сейчас на амбулаторном лечении. "На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 935 тысяч пациентов, что составляет 80% от всех пациентов с COVID-19", - сказал министр.

По его словам, почти 220 тыс. коек для пациентов с коронавирусом занято в России. При этом реанимационных коек достаточно, сообщил министр.

"Развернуты для лечения ковид-инфекции койки, госпитализировано почти 220 тыс. пациентов. Достаточный на сегодняшний день уровень свободных коек, регионы научились более эффективному использованию, своевременной госпитализации и выписке, что позволяет увеличить оборот койки и эффективность лечения. Реанимационных коек достаточно, 80% коек стоят в резерве", - сказал он.