Дума одобрила в I чтении введение санкций в УК за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение физическими лицами, сотрудниками СМИ, а также членами незарегистрированных политических объединений требований закона о включении в перечень иноагентов.

Авторами выступили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко. Поправки предложены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает сейчас санкции за злостное уклонение от включения в реестр НКО-иноагентов.

При этом уголовное наказание будет грозить тем иноагентам, кто ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Согласно законопроекту, за уклонение незарегистрированного общественного объединения, ведущего политическую деятельность за счет иностранного финансирования, от включения в список иноагентов виновным будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Неисполнение обязанностей по представлению в Минюст заявления (уведомления) о включении в список физлиц-иноагентов или отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Законопроектом устанавливается, что лица, нарушившие порядок деятельности СМИ-иноагента и ранее привлекавшиеся к административной ответственности, могут быть подвергнуты уголовным санкциям вплоть до лишения свободы до двух лет. На них может быть наложен штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет. Кроме того, им могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет.

Правила для физлиц-иноагентов

Кроме того, Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым к иноагентам приравниваются незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Также ими могут быть признаны физические лица, занимающиеся политической деятельностью "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства", либо ведущие целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, "получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ".

Такие объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюст о своей деятельности, предоставляя данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников.