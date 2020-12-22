Храм под Тулой, который хотели продать, находится под госохраной с 1969 года

ТУЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Храм XIX века в селе Завалово Тульской области, который ранее был выставлен на продажу в интернете, является объектом культурного наследия регионального значения и с 1969 года находится под государственной охраной. Об этом ТАСС во вторник сообщили в областной инспекции по госохране объектов культурного наследия.

"Объект культурного наследия регионального значения "Бывшая Успенская церковь" [ныне храм Димитрия Солунского] в селе Завалово Одоевского района поставлен на государственную охрану решением исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969 <...> "Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры", - сказал собеседник агентства.

В инспекции отметили, что собственник, который выставлял объект на продажу, не поддерживал здание храма в надлежащем состоянии. "Инспекция организовала мероприятие по контролю за состоянием объекта, по итогам которого ему будет выдано предостережение о соблюдении обязательных требований законодательства об охране объектов культурного наследия", - добавили в инспекции.

Как сообщалось, здание храма Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области площадью 166 кв. м выставили на продажу через одну из интернет-площадок из-за банкротства собственника строения. Его ценили в 450 тыс. рублей, затем объявление сняли с публикации. Белевская епархия совместно с региональным комитетом по охране памятников инициировали проверку законности попытки продажи храма. При этом епархия приступила к решению вопроса о передаче здания храма в собственность Русской православной церкви.