В РПЦ высказались за выработку конвенции о защите прав верующих

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Инициатива о выработке конвенции о правах верующих является своевременной. Такое мнение высказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Очень своевременное предложение, реализация которого покажет, какие мировые державы последовательны в защите прав и достоинства верующих", - написал он на своей страничке в Telegram.

Ранее председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников выступил с инициативой создания специальной конвенции о защите прав верующих по аналогии с Конвенцией о защите прав беженцев. По его словам, нарушение прав верующих в разных формах - физическое насилие, дискриминация и религиофобия - является одним из наиболее массовых явлений нарушения прав человека в современном мире. Он отметил, что в деле выработки и принятия документа можно рассчитывать на поддержку большинства стран мира.