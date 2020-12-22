Тест на коронавирус станет условием для посещения корпоративов в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Участие в новогодних корпоративах в Ростовской области будет возможно только при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, организации общепита, где будут проходить мероприятия, должны обеспечить социальную дистанцию и другие меры предосторожности, сообщил заместитель главы региона Сергей Бондарев.

"Объекты питания могут оказывать услуги по отмечанию корпоративов, но с жесткими ограничениями - не менее 4 кв. м на одного человека, и в одной компании в отдельном помещении - не более 10 человек. При этом каждый человек должен иметь справку [об отсутствии коронавируса с датой] не позднее трех суток до данного мероприятия", - сказал он.

Бондарев пояснил, что ограничения также коснутся и самих организаций общепита. "С 25 [декабря] по 14 [января] предприятия общественного питания работают с 10:00 до 22:00. Запрет не распространяется на обслуживание навынос, на общественное питание в автовокзалах, аэропортах и на автозаправках, <...> питание <...> работников [организаций]", - добавил замгубернатора.

Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением гражданами масочного режима. Бондарев объяснил, что такие меры позволят удержать стабильной ситуацию с пандемией в регионе в праздники.

Ограничения коснулись и ежегодной губернаторской елки. По словам главы Минтруда Ростовской области Елены Елисеевой, в этом году она пройдет онлайн. "В онлайн-формате в текущем году будет проведена ежегодная губернаторская елка. Руководители подведомственных детских учреждений получили для воспитанников сладкие подарки, которые 25 декабря вручат детям после просмотра на телеканале "Дон-24" трансляции спектакля "Новогодние приключения Дюймовочки" из большого зала Ростовского государственного музыкального театра", - отметила Елисеева.

Ранее стало известно, что на территории Ростовской области с 1 декабря запрещены развлекательные мероприятия в общественных местах с 22:00 до 7:00, исключение составили театры и концертные организации. Кроме того, были ужесточены требования по наполняемости кинотеатров и запрещена работа ледовых катков в торгово-развлекательных центрах. Однако, власти региона разрешили работать ярмаркам хвойных растений.

Ограничения в регионе

Ростовская область занимает шестое место в России по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. В регионе зарегистрированы 48 168 пациентов с коронавирусом, из которых 38 809 выздоровели, 1 859 умерли. В тяжелом состоянии находятся 230 человек.