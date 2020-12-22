Новогодние елки в Эрмитаже украсили самодельными игрушками авторов из разных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Участниками конкурса по созданию новогодних игрушек "Создай экспонат для Эрмитажа" 2020 года на тему "Добро побеждает зло", стали более 500 человек из разных стран. Лучшие работы украсили новогодние елки в фойе Эрмитажного театра, сообщили в пресс-службе музея.

"В Эрмитажном театре состоялся праздничный вечер "Сказочный Эрмитаж", посвященный итогам международного конкурса на лучшую елочную игрушку, организованного Государственным Эрмитажем и компанией "Айра". Он стал уже доброй традицией музея в канун новогодних и рождественских праздников. В 2020 году в конкурсе приняли участие более 500 человек из разных стран, его география расширилась от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Экспертный совет во главе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским выбрал 100 финалистов. Гран-при конкурса присудили работе юной жительницы Санкт-Петербурга Марины Васюшкиной "Георгий Победоносец побеждает змея", первое место было присуждено Елене Тюриной за елочное украшение "Реставратор и Даная", второе место заняла Елена Роговая, создавшая работу "Кто доброе творит, тому зло не навредит", третье место получила игрушка "Щелкунчик и Мышиный Король", созданная Ириной Ягуновой. Приз зрительских симпатий от посетителей Эрмитажа завоевали елочные украшения "Спасибо врачам" и "Огнеборец". Специальной номинацией за укрепление международных дружеских контактов между Россией и Малайзией были отмечены елочные украшения, которые прислал на конкурс малайзийский благотворительный фонд "УмиэАктив".