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Пандемия COVID-19

Мэр Нью-Йорка заявил, что массовая вакцинация в городе завершится не раньше июня

Как уточнил руководитель управления общественного здравоохранения Нью-Йорка Дейв Чокши, в город поставлено примерно 25 тыс. доз вакцины

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Массовая вакцинация в Нью-Йорке завершится не раньше июня 2021 года. Об этом мэр города Билл де Блазио сообщил во вторник на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

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"Мы полагаем, что по-настоящему массовая вакцинация будет проходить примерно до июня. Я считаю, что с каждой неделей ситуация будет улучшаться", - сказал градоначальник. По его данным, за сутки в мегаполисе подтверждено 2 889 случаев заражения новым коронавирусом, 193 человека помещены в больницы.

Как уточнил руководитель управления общественного здравоохранения Нью-Йорка Дейв Чокши, в город поставлено примерно 25 тыс. доз вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Власти города рассчитывают получить еще 149 тыс. доз до завершения этой недели.

Препарат, который производит Moderna, был одобрен к применению в США 18 декабря. За несколько дней до этого аналогичное одобрение получила вакцина германской компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer.

В понедельник эту вакцину ввели избранному президенту США Джозефу Байдену. Действующий вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен сделали прививки в прошлую пятницу. Примерно в это же время вакцину ввели спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ряду других ключевых американских законодателей.

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