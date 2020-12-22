Центр им. Чумакова подаст заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в начале 2021 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН подаст заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в конце января - начале февраля 2021 года и параллельно с этим запустит третью фазу испытаний вакцины. Об этом во вторник заявил заместитель гендиректора центра Константин Чернов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Мы собираемся подать [документы] на регистрацию вакцины в конце января - начале февраля. <…> А параллельно с этим мы запустим третью фазу [испытаний вакцины], чтобы зарегистрировать ее уже не по временному 441 постановлению правительства, а по постоянно действующему 61 федеральному закону", - сказал он.

Чернов отметил, что публикация результатов испытаний вакцины центра им. Чумакова может задержаться на 2-3 недели в связи с увеличением количества испытуемых и подключением новых исследовательских центров к процессу. "Мы решили вдвое увеличить популяцию [испытуемых], подключить еще один исследовательский центр в Екатеринбурге, <...> а также в Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске", - добавил он.

Научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР, основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов, обладает биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок. Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат успешно прошел доклинические испытания, проходит клинические исследования. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы.