Сенаторы-демократы призывают расследовать возобновление казней в США на федеральном уровне

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Восемь сенаторов-демократов Конгресса США, в числе которых Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) и Берни Сандерс (от штата Вермонт), обратились к генеральному инспектору Минюста Майклу Хоровитцу с просьбой начать расследование в отношении действующей администрации за возобновление смертных казней на федеральном уровне. Текст коллективного послания законодателей в адрес Хоровитца размещен во вторник на сайте Уоррен.

"Мы обращаемся для проведения расследования неистовой и беспрецедентной активности уходящей администрации в проведении федеральных экзекуций. В июле 2020 года администрация оборвала 17-летний перерыв в исполнении приговоров на федеральном уровне, казнив Дэниэля Льюиса Ли, затем последовало еще 6 казней, - говорится в тексте. - После выборов президент [Дональд] Трамп и его политические назначенцы в Министерстве юстиции [санкционировали] еще три приведения приговоров в исполнение, до окончания срока полномочий [президента] планируется еще три казни, в частности Лизы Монтгомери, - первой женщины, которую могут казнить на федеральном уровне за 67 лет".

По мнению сенаторов, возобновление высшей меры наказания противоречит современной истории и многолетней практике.

Избранный президент Джозеф Байден обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.