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Жаров заявил, что ТНТ вернет в эфир зарубежный контент

Глава холдинга "Газпром-медиа" также сообщил, что закрытие реалити-шоу "Дом-2" продиктовано сменой акцентов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Телеканал ТНТ вернет в сетку вещания зарубежный контент. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

"Решение о полном отказе от мейджорского контента уже не соответствует времени, поэтому работаем над тем, чтобы на наших каналах появилась линейка зарубежных фильмов, комплементарных тому, что сейчас производится", - отметил он.

Говоря о закрытии реалити-шоу "Дом-2", Жаров заметил, что оно продиктовано сменой акцентов. "Дом-2" - история, которая долго была успешной, при этом она очень дорогая в производстве. Холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи как по аудиторным, так и по финансовым показателям. У канала есть очевидные сильные стороны - это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку", - сказал он.

ТНТ в ноябре 2017 года принял решение отказаться от зарубежного кино и полностью перейти на российский контент.

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