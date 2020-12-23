Большинство опрошенных россиян считают, что 2021 год будет лучше предыдущего

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей России (53%) рассчитывают, что следующий год будет лучше уходящего. Такие результаты опроса получил банк "Открытие", говорится в сообщении пресс-службы.

"53% россиян полагают, что их личный 2021 год окажется лучше 2020-го. 35% наших сограждан считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 12% респондентов ожидают, что 2021 год окажется хуже, чем 2020-й", - отмечается в сообщении.

Почти треть россиян (30%) ожидают, что пандемия прекратится к лету 2021 года. Остальные же уверены, что с частичными эпидемическими ограничениями мы проживем весь следующий год.

При этом 26% россиян уверены в том, что в 2021 году начнется восстановление российской экономики после коронакризиса. Вместе с тем, по мнению 24% респондентов, экономика останется в таком же состоянии, как сейчас. А большинство (42%) считают, что в новом году коронакризис преподнесет новые негативные сюрпризы.

Кроме того, каждый четвертый россиянин не ждет увеличения своих доходов в следующем году, а 17% ожидают медленного или более значительного роста доходов. При этом половина опрошенных беспокоятся, что потеряют в доходах.

Опрос проведен 14-21 декабря по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.