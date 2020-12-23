Метеорологи предупредили о возможных смерчах над Черным морем в районе Сочи

СОЧИ, 23 декабря. /ТАСС/. Метеорологи предупредили о возможном образовании смерчей над Черным морем в районе Сочи в ближайшие сутки. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации города.

"Метеорологи распространили штормовое предупреждение об опасности образования смерчей над морем на участке Магри - Веселое в период с 09:00 - 10:00 и до конца дня 23 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что также продолжает действовать ранее объявленное штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега в горах. В районе Красной Поляны сегодня утром уже было отмечено сильное налипание мокрого снега. Действие предупреждения сохранится до конца дня 23 декабря.

Все городские службы перевели на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.