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В Думу внесли законопроект об алиментах на нетрудоспособных родителей

Законопроект предлагает обязать совершеннолетних граждан выплачивать алименты в размере не менее 2% от заработной платы своим нетрудоспособным родителям

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Андрей Андрейченко внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обязать совершеннолетних граждан выплачивать алименты в размере не менее 2% от заработной платы своим нетрудоспособным родителям, а также предоставляющий на это налоговый вычет. Документ опубликован в среду в думской электронной базе данных.

"Предлагается закрепить обязанность по содержанию совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных родителей, в том числе путем оказания фактической материальной помощи из расчета двух процентов от их заработной платы", - говорится в пояснительной записке. В то же время предлагается дать детям ежемесячный стандартный налоговый вычет в пределах 1 400 руб. на каждого из родителей.

Семейный кодекс уже содержит нормы об обязанности совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных родителей, конкретная сумма устанавливается индивидуально по соглашению сторон или в судебном порядке.

"При снижающихся доходах населения, повышении уровня инфляции, наличии ряда ограничений из-за эпидемиологической ситуации в стране, возникающих проблемах с приобретением лекарств, в том числе для людей старшего поколения и иных причин, участие детей в содержании нетрудоспособных родителей становится тяжелым бременем, особенно для молодых семей. Решение этого вопроса требует дополнительной мотивации и поддержки государства", - обосновывают депутаты введение налогового вычета в рамках уплаты таких алиментов.

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