Ракова: победа над пандемией в Москве возможна к середине либо концу весны

Пандемия COVID-19

Посольство России в Австрии опровергло утверждения о вакцинации "Спутником V" в дипмиссии

Ранее австрийское издание Heute выступило с утверждением, что в жилом доме посольства России в Австрии, в котором также размещается медицинский кабинет, началась вакцинация с помощью "Спутник V" сотрудников венских международных организаций

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