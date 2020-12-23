Победа над пандемией в Москве возможна к середине либо концу весны за счет вакцинации - заммэра Ракова.
Ракова: победа над пандемией в Москве возможна к середине либо концу весны
Пандемия COVID-19
Посольство России в Австрии опровергло утверждения о вакцинации "Спутником V" в дипмиссии
Ранее австрийское издание Heute выступило с утверждением, что в жилом доме посольства России в Австрии, в котором также размещается медицинский кабинет, началась вакцинация с помощью "Спутник V" сотрудников венских международных организаций
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