Власти Москвы не могут назвать бесспорной ни одну меру ограничений из-за COVID-19

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы считают, что нет ни одной ограничительной меры в связи с коронавирусом, которая была бы бесспорной. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи " Просто о сложном ", выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Вообще давайте начнем с того, что нет ни одной ограничительной меры, которая была бы бесспорной. Это - всегда предмет дискуссий, но властям приходится делать выбор для того, чтобы город дальше жил, развивался, а пандемия сокращалась", - сказала Ракова.

По ее словам, властям пришлось принять непростое решение весной о запрете на прогулки для пенсионеров и их самоизоляции. Это делалось, в основном, потому что коронавирус - "это болезнь людей старшего возраста". Пожилые болеют гораздо тяжелее, чем более молодые люди, и риск неблагоприятного исхода у них также более высок.

Заммэра уточнила, что людей в возрасте от 40 до 50 лет в Москве за весь сезон в среднем госпитализировали где-то 20-25%, а в возрасте от 60 до 70 лет госпитализации подлежало более 55%, с каждым пятью годами количество госпитализируемых росло в геометрической прогрессии.

"Если бы у меня была такая возможность (вернуться в весну 2020 года - прим. ТАСС), я бы сказала, что мы не едем никуда в отпуск, мы покупаем средства индивидуальной защиты, заводы и стараемся купить как можно больше аппаратов ИВЛ, мы развиваем больше свои информационные системы и многое чего еще сказала, к чему бы хотелось подготовиться заранее", - перечислила Ракова, отвечая на вопрос о том, чтобы она сама себе посоветовала весной.