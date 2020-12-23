Голикова заявила, что число бедных в РФ к 2030 году должно снизиться на 9,6 млн

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Число бедных в России должно снизиться на 9,6 млн человек к 2030 году, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 млн", - заявила Голикова.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране вдвое по сравнению с 2017 годом к 2030 году. Ранее срок цели был поставлен президентом к 2024 году. Глава Минтруда в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно.

Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн или 12,9% от населения РФ. По итогам 2019 года показатель снизился до 18,1 млн, что составило 12,3% от населения России.