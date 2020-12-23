В посольстве РФ сообщили, что организация вывозных рейсов из Британии пока не обсуждается

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Вопрос организации вывозных рейсов из Великобритании в Россию пока не стоит на повестке дня. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посольства РФ в Лондоне в связи с приостановкой авиасообщения между странами.

"В настоящее время вопрос об организации каких-либо вывозных рейсов из Великобритании не стоит. Учитывая, что речь не идет об ограничении въезда в Российскую Федерацию, а о временном прекращении авиасообщения лишь с Великобританией, возможно изучить иные авиамаршруты. При этом необходимо тщательно проработать вопрос проезда транзитом через ту или иную страну", - отмечается в сообщении.

В посольстве РФ напомнили, что в ряде регионов Великобритании, в том числе в Лондоне, введены ограничения на передвижения. "В частности, выезд из страны разрешается в исключительных случаях, например, по работе", - уточнили в диппредставительстве.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 по 29 декабря из-за выявленного в королевстве нового штамма коронавирусной инфекции. Мутация была выявлена еще в сентябре, но широко распространяться стала с середины ноября. Позднее ее обнаружили в Австралии, Дании, Италии и Нидерландах. Эксперты полагают, что мутировавший вирус является на 70% более заразным. При этом специалисты пока не нашли подтверждений тому, что новая разновидность чаще вызывает тяжелое течение заболевания или смерть пациентов.

На данный момент на фоне этих новостей решение о приостановке авиасообщения с Великобританией приняли больше 50 государств, включая большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Индию, Канаду, Саудовскую Аравию и Турцию.