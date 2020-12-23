Никитин сообщил об отсутствии критических ситуаций с вывозом отходов во время пандемии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Критических ситуаций, связанных с вывозом отходов из российских городов во время пандемии коронавируса, допущено не было. Об этом сообщил в среду на совместном заседании Госсовета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам руководитель комиссии Госсовета по экологии и природным ресурсам, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

В ходе заседания Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что система сбора мусора в России не была готова к возросшим из-за пандемии объемам отходов.

"В рамках рабочей группы [Госсовета] держали на постоянном контроле ситуацию, в том числе с обращением отходов в контексте пандемии. Здесь ответственность двух уровней: это, во-первых, региональные операторы и регулирующие субъекты федерации, и муниципалитеты, которые должны обеспечивать ликвидацию накопления отходов вне контейнерных площадок. Коллеги держат эту ситуацию на контроле, никаких критических ситуаций допущено не было", - отметил Никитин.

Он добавил, что правительство своевременно выделило субсидию на поддержку региональных операторов. "Еще была проблема на старте пандемии с собираемостью платежей, но сейчас она уже не существует. Контроль мы обязательно продолжим, и комиссия [Госсовета] продолжит взаимодействие с правительством в этом вопросе", - сказал Никитин.