Ростовские власти опровергли информацию о требовании теста на коронавирус на корпоративах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Информация об обязательном наличии отрицательных тестов на коронавирус при посещении корпоративов в Ростовской области является преждевременной, такое решение еще не принято законодательством, сообщили журналистам в областном оперштабе.

Ранее на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области замглавы региона Сергей Бондарев заявил, что "объекты питания могут оказывать услуги по организации корпоративов, но с жесткими ограничениями - не менее 4 квадратных метров на одного человека, и в одной компании в отдельном помещении - не более 10 человек, при этом каждый человек должен иметь справку [об отсутствии коронавируса с датой] не позднее трех суток до данного мероприятия".

"Прозвучавшая вчера на заседании штаба информация о проведении корпоративов исключительно в точках общепита и при предъявлении справки об отсутствии коронавируса <...> интерпретируется неправильно <...>, это решение еще обсуждается и документально не принято", - говорится в сообщении.

Ростовская область занимает шестое место в России по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. В регионе зарегистрированы 48 547 пациентов с коронавирусом, из которых 39 193 выздоровели, 1 887 умерли. В тяжелом состоянии находятся 256 человек.