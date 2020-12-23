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Путин поздравил коллектив Боткинской больницы со 110-летием с момента основания

Президент отметил вклад коллектива больницы в борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив городской клинической больницы им. С. П. Боткина, которой исполнилось 110 лет с момента основания. Текст поздравления опубликован в среду на сайте Кремля.

"Всегда, во все времена здесь трудились высококвалифицированные профессионалы - талантливые ученые, врачи, медицинские сестры, для которых забота о здоровье людей стала призванием и нравственным выбором. <...> В нынешний, сложный год вы доказали, что традиции милосердия, мужества и верности долгу сильнее любых испытаний. Знаю о том вкладе, который внес коллектив Боткинской больницы в борьбу с эпидемией коронавируса, в оказание плановой помощи тысячам пациентов", - говорится в послании президента.

Глава государства отметил, что за прошедшие десятилетия врачи Боткинской больницы многое сделали для развития медицинской науки, разработки уникальных методик лечения, диагностики и профилактики болезней. Он также подчеркнул, что юбилей одного из ведущих медицинских учреждений Москвы и России - знаменательная дата для всего отечественного здравоохранения.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница имени С. П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы - крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение столицы. Ежегодно здесь проходят лечение около 100 тысяч человек (это каждый четырнадцатый пациент в Москве).

Официальное открытие больницы состоялось в 1910 году, это одна из старейших клиник в городе. Почетный гражданин Москвы, купец и меценат Козьма Терентьевич Солдатенков оставил два миллиона рублей на постройку "бесплатной больницы без различия званий, сословий и религий". Его имя больница и носила до 1920 года, затем она была переименована в Боткинскую - в честь основателя русской терапевтической школы Сергея Петровича Боткина.

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