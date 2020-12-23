В Петербурге открылась выставка "Великие проекты России: Крымский мост"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Выставка "Великие проекты России: Крымский мост" открылась в среду в Музее мостов (филиал Центрального железнодорожного музея, ЦМЖТ) в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ЦМЖТ.

"В Музее мостов, филиале Центрального железнодорожного музея открылась выставка "Великие проекты России: Крымский мост". Именно в этот день в прошлом году президент России Владимир Путин проехал на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железнодорожной части Крымского моста, что дало начало открытию регулярного железнодорожного сообщения Крыма с другими регионами нашей страны", - говорится в сообщении.

На выставке представлены уникальные документальные и фотоматериалы, которые отражают становление и развитие Южных железных дорог, рассказывают об инженерах путей сообщения, которые принимали участие в проектировании, изысканиях и строительстве Крымских железных дорог. Недавно уникальная коллекция единственного в мире Музея мостов пополнилась новыми предметами: макеты Крымского моста, его судоходных арок и береговых подходов прибыли в Санкт-Петербург из Краснодарского края. Они переданы в дар музею из ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань".

Также на выставке представлены документальные фильмы Росавтодора, рассказывающие о возведении Крымского моста, который сегодня обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России. Для подготовки одного из разделов выставки был приглашен основной перевозчик - АО ТК "Гранд Сервис Экспресс", он предоставил комплекты форменной одежды проводников, а также вещи, отражающие быт современного пассажира.

"Можно с гордостью сказать о том, что Крымский мост родом из Петербурга. Работы по проектированию самого длинного в России и Европе моста, протяженностью 19 километров, велись именно в Санкт-Петербурге специалистами АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", - отмечается в сообщении.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Длина железнодорожного моста составляет 18,1 км, автомобильного - 17 км. Автомобильная часть моста начала работать в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов - в июле 2020 года.