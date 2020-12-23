Британия ужесточает ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании с 26 декабря расширят действие максимальных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом на большее число регионов на юго-востоке Англии в связи с быстрым распространением нового штамма. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

Ограничения затронут полностью графства Эссекс, Суррей, Оксфордшир, Кембриджшир, Саффолк, Хэмпшир, Западный Сассекс и Норфолк. Четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый уровень распространения инфекции.