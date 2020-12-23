В Вологодской области удвоят выплаты всем работникам госпиталей для больных коронавирусом

ТАСС, 23 декабря. Власти Вологодской области планируют удвоить выплаты не только медикам, которые работают в монопрофильных госпиталях для больных новой коронавирусной инфекцией, но и обслуживающему персоналу таких госпиталей. Об этом сообщил губернатора региона Олег Кувшинников на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" по итогам заседания Госсовета и Совета по нацпроектам.

"Несколько инициатив очень важных озвучили депутаты партии Единая Россия. Первое - это двойные выплаты медицинским работникам, которые работают в монопрофильных госпиталях нашей страны. Я сегодня принял решение, и мы также удваиваем выплаты всем сотрудникам монопрофильных госпиталей, которые будут работать в эти выходные праздничные дни с 1 по 10 января", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, федеральные выплаты рассчитаны непосредственно на тех, кто работает в моногоспиталях "красных зон" - врачи, медики. "А региональные выплаты охватывают те категории, которые федеральные выплаты не получают, но при этом сталкиваются с коронавирусом. Это - врачи и медсестры, которые работают с биоматериалом, например, мазки берут, плюс -лаборанты, научные работники, которые исследуют в лабораториях, водители, которые возят биоматериал. Также принято решение губернатором о двойных выплатах для людей, которые работают в моногоспиталях, но не медицинского профиля: сантехники, электрики и т.д.", - отметил представитель пресс-службы.

В среду президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам заявил, что доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, во время новогодних праздников будут рассчитываться в двойном размере.