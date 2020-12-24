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МЧС переоснастит подразделения с учетом угроз биологического характера

Ведомством разрабатывается проект программы по оснащению подразделений современной техникой до 2030 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МЧС проводит переоснащение своих подразделений с учетом роста угроз биологического характера. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в интервью ТАСС, которое будет опубликовано на сайте агентства в четверг.

"С учетом возрастания угроз биологического характера мы проводим переоснащение подразделений РХБЗ (радиационной химической биологической защиты), спасательных центров и специализированных пожарно-спасательных частей специальной техникой и оборудованием", - сказал министр. По его словам, также пересматривается номенклатура резервов материальных ресурсов, в которых увеличиваются объемы медицинских средств индивидуальной защиты.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, что ведомством разрабатывается проект программы по оснащению подразделений современной техникой до 2030 года. Отмечалось, что от технической оснащенности зависит повышение эффектности работы по предотвращению ЧС и снижению негативных последствий от них.

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