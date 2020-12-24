В Якутии объем средств, направленных на борьбу с пандемией, составил 10,9 млрд рублей

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии направили порядка 10,9 млрд рублей на нужды здравоохранения по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил в четверг глава Якутии Айсен Николаев, выступая с посланием к Государственному Собранию (Ил Тумэн) республики.

"На нужды здравоохранения по борьбе с коронавирусом уже направлено 10 млрд 900 млн рублей: 7,5 млрд рублей из федерального и 3 млрд 400 млн из республиканского бюджета ", - сказал Николаев.

Как добавили в пресс-службе правительства Якутии, в апреле в регионе было принято три пакета антикризисных мер. "За счет всех источников на поддержку населения, здравоохранения и экономики направлено 32 млрд рублей. Помощь в виде выплат и пособий на общую сумму 8,5 млрд рублей получили 160 тыс. семей с детьми, 12 тыс. безработных якутян. Более миллиарда направлено на поддержку малого бизнеса. 12 тыс. предпринимателей получили субсидии, воспользовались дополнительными налоговыми льготами, продлением сроков уплаты налогов. Системообразующим предприятиям оказана помощь на 5 млрд 900 млн. рублей в виде льготных кредитов, субсидий, госгарантий и отсрочек по налоговым платежам", - сказали в правительстве.

В Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлен 24 841 случай инфицирования, выздоровели 22 287 человек, умерли 363. Якутия находится на втором этапе снятия ограничений. Разрешены занятия спортом на улице с некоторыми ограничениями, можно совершать прогулки. В общественных местах и транспорте введен масочный режим. Ограничительные меры продлены в Якутии до 15 января.