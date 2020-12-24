В Москве за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новые 8 203 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Всего в столице выявили 764 789 заразившихся, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 5 652 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1%.

За сутки в Москве выписаны по выздоровлению 5 508 пациентов, 76 пациентов скончались.

За все время выздоровели 588 280 человек, 10 689 умерли. В настоящее время в столице болеют 165 820 человек.