В Ленинградской области удвоят региональную выплату медработникам за работу в праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Медицинские работники в Ленинградской области получат удвоенную региональную выплату за работу в праздничные дни. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение об увеличении в два раза региональной выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19 в праздничные дни. Это коснется как сотрудников стационарного, так и амбулаторного звена. В ближайшее время будет выпущено соответствующее постановление", - говорится в сообщении пресс-службы.

В мае Ленобласть утвердила дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом на скорой помощи, амбулаторно и в стационарах (от 16 тыс. до 80 тыс. рублей), и сверх этого - за особо важные работы в стационаре и на скорой помощи (от 25 тыс. до 80 тыс. рублей). Также медработникам из регионального бюджета компенсируют проезд в размере 2 тыс. рублей в месяц. Дрозденко ранее пообещал, что доплаты медработникам продлятся до июля.

В области началась вакцинация медицинских работников от коронавируса.