Россияне смогут изменить решение о переходе в новый пенсионный фонд до конца декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россияне, подавшие в текущем году заявление о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд, могут до конца года изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Об этом в четверг говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

"Россияне, которые в этом году подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый фонд, могут до конца декабря изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление в Пенсионный фонд России, лично обратившись в любую клиентскую службу фонда или через портал госуслуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнем случае уведомление потребуется заверить усиленной электронной подписью.

"Прием заявлений о переводе пенсионных накоплений в новый фонд завершился 1 декабря. По предварительным данным, всего за 11 месяцев было подано 128,5 тыс. заявлений, из которых 81,3 тыс. (63,3%) - лично, 47,2 тыс. (36,7%) - через портал госуслуг", - сообщает пресс-служба ПФР.

Всех, кто решил досрочно перевести средства, ПФР проинформировал о риске потери инвестиционного дохода. В результате 10% граждан отказались от принятого решения по переходу в новый фонд раньше срока.

"Уведомления о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда были введены с 2019 года. С прошлого года также был ограничен перечень каналов, через которые можно подать заявление о переводе накоплений. Оба нововведения направлены на то, чтобы повысить информированность граждан о возможных потерях при переводе средств и предотвратить возможные случаи мошенничества. Благодаря этим мерам доля досрочных переходов в другой фонд с потерей средств сократилась по итогам прошлого года до 60,5% по сравнению с 95,8% в 2018-м, а потери граждан из-за досрочного перевода накоплений стали наименьшими по сравнению с переходными кампаниями предыдущих лет", - отмечается на сайте.