Власти Дагестана объявили 31 декабря выходным днем

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Предновогодний день, 31 декабря, объявлен в Дагестане выходным, соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан сообщил, что 31 декабря 2020 года объявляется нерабочим днем", - говорится в сообщении.

Как следует из текста распоряжения, опубликованного на официальном сайте главы республики, суббота, 26 декабря, в Дагестане будет сокращенным рабочим днем.

В среду, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным для государственных и муниципальных служащих.