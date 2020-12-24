В Госдуме попросили Роспотребнадзор не запрещать размещение ветклиник в жилых зданиях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") в четверг обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть проект постановления, который в том числе запрещает размещать ветеринарные клиники в жилых домах. Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу внести изменение в проект постановления в части отмены запрета на размещение в жилых зданиях ветеринарных клиник и кабинетов", - отмечается в документе.

По словам Бурматова, в его комитет поступают обращения граждан и организаций, обеспокоенных ситуацией, связанной с возможными ограничениями функционирования ветеринарных клиник и кабинетов, расположенных в жилых зданиях. В частности, их беспокоит проект постановления, который разработал Роспотребнадзор и который предусматривает запрет на размещение в жилых зданиях ветеринарных клиник и кабинетов.

"Принимая во внимание, что в России более 50% граждан имеют домашних животных, лишение их возможности оперативного посещения ветклиник ограничивает их права и законные интересы", - отмечается в документе.

Комитет полагает, что такой запрет "может привести к увеличению случаев летального исхода из-за невозможности оперативного оказания помощи животным, серьезным издержкам граждан на дополнительное перемещение, увеличение случаев распространения заразных заболеваний и к другим негативным последствиям". "В этой связи представляется целесообразным не вводить запрет на размещение в жилых зданиях ветеринарных клиник и кабинетов, а установить дополнительные требования к таким организациям, например, по шумоизоляции в помещениях", - отметил Бурматов в документе.