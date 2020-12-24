Кабмин подготовил документ об удвоении "ковидных" выплат медикам в новогодние праздники

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кабмин РФ подготовил постановление об удвоении выплат медработникам, работающим с пациентами с COVID-19 во время новогодних праздников. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина в четверг.

"Вчера на заседании Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент сообщил о решении удвоить размер специальной выплаты медицинским работникам, которые будут помогать пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников, - сказал он. - Правительством подготовлено соответствующее постановление".

По словам Мишустина, повышенную специальную социальную выплату уже в январе получат врачи и медсестры. "Сейчас на этих людях огромная ответственность, они оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусом и делают это практически круглосуточно", - сказал глава правительства.

Мишустин напомнил, что в новогодние праздники продолжится и вакцинация от коронавируса, что также добавляет нагрузку врачам и медсестрам, а также другому медперсоналу. Премьер подчеркнул важность оказания поддержки этим медицинским работникам. "Прошу министерство здравоохранения, Фонд социального страхования, глав регионов сделать все необходимое, чтобы люди вовремя получили эти выплаты и поручение президента было исполнено", - заключил Мишустин.