Деньги от продажи скульптуры Аленки направят на развитие Нововоронежа

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Нововоронежа в Воронежской области решили направить на благотворительность средства от продажи городской скульптуры Аленки, которая вызвала большой общественный резонанс и была демонтирована. Об этом сообщила ТАСС в четверг замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

"Подписали сейчас соглашение между заказчиком [скульптуры Аленки] городским Советом ветеранов и исполнителем, воронежским ИП Пилипенко, о том, что ему будет возвращена городская скульптура Аленки, а он вернет на расчетный счет деньги - 1 млн рублей. А далее исполнитель сам будет выставлять скульптуру на аукцион. Также подписано соглашение о том, что средства, вырученные на аукционе, будут направлены на развитие города Нововоронежа", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что заказчиком скульптуры выступил городской совет ветеранов Нововоронежа, арт-объект стоил 1 млн рублей, благоустройство территории вокруг него - 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в администрации Нововоронежа получили сотни обращений от желающих приобрести арт-объект, в том числе из-за границы. Некоторые предложения доходили до нескольких десятков миллионов рублей.

История вопроса

В Нововоронеже 18 декабря установили городскую скульптуру Аленки, приурочив мероприятие к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого позже основали город. Село назвали в честь Аленки, которая выбрала для населенного пункта участок на берегу ручья, но вскоре была убита разбойником Кудеяром. Образ Аленки в скульптуре, особенно ее лицо, вызвал большой общественный резонанс, власти города 21 декабря демонтировали статую, пообещав позже решить ее дальнейшую судьбу. Несколько десятков бизнесменов и предпринимателей предложили выкупить арт-объект, а воронежские художники предложили создать вокруг Аленки парк народного самобытного искусства.