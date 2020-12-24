Мединский наградил руководителя редакции ТАСС за вклад в освещение исторической тематики

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владимир Мединский наградил журналистов за большой личный вклад в информационное освещение создания Ржевского мемориала советскому солдату, профессионализм и ответственное отношение к делу сохранения военной истории Отечества. В том числе была награждена руководитель редакции социальной и гуманитарной информации агентства ТАСС Наталья Баринова.

"Благодарю за внимание к нашей работе, за поддержку программ Российского военно-исторического общества, в первую очередь Ржевского мемориала - главного проекта этого года. Таких проектов у нас примерно 30 - памятников воинских мемориалов установлено за этот год Российским военно-историческим обществом по всей стране", - отметил Мединский.

Помощник президента вручил награду также бывшему корреспонденту ТАСС Андрею Ермилову, который вел тему истории, в частности Года памяти и славы, почти до конца 2020 года. Были отмечены также первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Кондрашов, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин, главный редактор объединенной редакции ЭСМИ: "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" и "Культура" Андрей Медведев.

Среди журналистов, получивших награду, - корреспондент газеты "Московский комсомолец" Александр Добровольский, заместитель редактора отдела внутренней политики газеты "Комсомольская правда" Игорь Емельянов и другие. Сотрудники СМИ получили уменьшенную копию Ржевского мемориала.